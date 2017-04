Harga-harga Mulai Merangkak Naik Jelang Ramadan

Metrotvnews.com, Jepara: Harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mulai merangkat naik jelang Ramadan. Naiknya harga berbanding terbalik dengan pasokan barang.



"Puasa kurang sebulan, harga-harga sudah naik. Padahal, kalau mendekati puasa, harga-harga pasti naik," kata keluh Ngatinah, pedagang di Pasar Jepara Satu (Ratu), Rabu, 26 April 2017.

Menurut Ngatinah, harga bawang putih sudah naik sejak beberapa hari terakhir. Pekan lalu, harga bawang putih masih Rp40 ribu per kilogram. Sekarang, harganya menajdi Rp60 ribu per kilogram.Tingginya harga bawang putih menyebabkan daya beli mansyarakat menurun. Selain itu, pasokan bawang putih juga berkurang.Dalam sehari, biasanyanya Ngatinah mendapat pasokan 15 kilogram bawang putih. "Sekarang paling dapat 5 kilogram. Itu saja habisnya lama," ungkapnya.Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah. Semula, bawang merah dijual Rp30 ribu per kilogram, kini menjadi Rp35 ribu per kilogram. Harga telur juga merangkak naik, dari Rp16 ribu per kilogram menjadi Rp19 ribu per kilogram.Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan agar harga bumbu kembali stabil.(NIN)