Harga Telur dan Daging Ayam di Jepara Mulai Turun

Jepara: Harga telur dan daging ayam di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mulai turun. Hasil pantauan tim pengendali inflasi daerah (TPID), harga telur ayam Rp23 ribu sampai Rp24 ribu per kilogram. Sementara, harga daging ayam Rp35 ribu per kilogram.



Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Edi Marwoto menyebut penurunan harga dipengaruhi pasokan telur dan daging yang mulai stabil.

"Yang kami lakukan menjaga pasokan. Pantauan terakhir hari ini (harga) telur dan ayam sudah mulai turun," ujar Edi, Selasa, 24 Juli 2018.Sebanyak 60 persen kebutuhan telur di Bumi Kartini dipasok dari luar daerah. Meski tak sebanyak telur ayam, 30 persen kebutuhan daging ayam juga dipasok dari luar daerah."Kalau daging ayam naik turun, antara 30 sampai 35 persen masih dipasok dari luar seperti dari Kudus dan Demak," ungkap Edi.Nikhayah, pedagang daging ayam di Pasar Mlonggo mengungkapkan, harga daging ayam hari ini masih sama dengan hari kemarin, yaitu Rp38 ribu per kilogram. Padahal, akhir pekan lalu harga daging ayam Rp37 ribu per kilogram."Belum turun, masih sama seperti kemarin Rp38 ribu,” kata Nikhayah.Nur, pedagang di Pasar Jepara Satu mengungkapkan, harga telur sudah menurun. Hari ini, Nur menjual telur dengan harga Rp22 ribu per kilogram."Minggu kemarin sempat Rp28 ribu per kilogram," ucap Nur.(SUR)