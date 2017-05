Harga Daging Ayam di Kendal Merangkak Naik

Metrotvnews.com, Kendal: Jelang Ramadan, harga daging ayam di Kendal, Jawa Tengah, merangkak naik. Kenaikan dipicu banyaknya permintaan, sementara persediaan terbatas.



"Selama satu minggu terakhir, harga ayam sudah mengalami kenaikan dua kali. Tidak menutup kemungkinan semakin dekat bulan puasa, harga semakin naik. Ini siklus tahunan tiap jelang puasa," kata Sukinah, pedagang daging ayam di Pasar Kendal, Senin 15 Mei 2017.

Menurut Sukinah, harga daging ayam pedaging yang sebelumnya Rp28 ribu per kilogram, kini mencapai Rp32 ribu per kilogram. Sementara, harga daging ayam kampung yang sebelumnya Rp55 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp60 ribu per kilogram.Dini, pembeli di Pasar Kendal, mengaku kaget dengan kenaikan harga ayam. "Padahal minggu kemarin saya beli masih Rp28 ribu per kilogram," kata dia.(NIN)