Sudah Dua Tahun Beras Maknyuss tak Dijual di Pasar Dargo Semarang

Metrotvnews.com, Semarang: Pedagang-pedagang di pasar tradisional Dargo, Semarang, Jawa Tengah, mengaku sudah lama tak menjual beras kemasan merek Maknyuss dan Ayam Jago. Sehingga pedagang tak terpengaruh perkara hukum PT Indo Beras Unggul (IBU) yang menjadi produsen dua produk itu.



Sepekan lalu, Bareskrim Polri menyatakan PT IBU melakukan beberapa hal curang dalam jual beli beras. Satu diantaranya menekan petani untuk mendapatkan beras dengan harga di luar aturan.

Slamet Sugiono, karyawan toko beras Moro Daddi di Pasar Dargo, mengatakan dua merek tersebut kurang diminati. Tokonya sudah dua tahun tak menjual beras tersebut."Yang menawar beras enggak ada, yang beli juga enggak ada," kata Slamet Sugiono ditemui Metrotvnews.com di Pasar Dargo, Jumat 28 Juli 2017.Pasar Dargo dikenal sebagai sentra beras di Kota Semarang. Setiap beras yang dipasarkan di masyarakat bawah Semarang, kebanyakan masuk dulu ke Pasar Dargo.Menurut Slamet, beras Maknyuss dan Ayam Jago tidak memiliki pasar di kalangan masyarakat awam Semarang. Warga Semarang secara umum lebih memilih beras biasa."Pasar (beras Maknyuss dan Ayam Jago) tidak ada," ungkap Slamet.Slamet mengaku tahu beras Maknyuss dan Ayam Jago memang sedang menjadi pemberitaan setelah heboh penggerebekan gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) di Bekasi, Jawa Barat, selaku produsen beras Ayam Jago dan Maknyuss. Meski sudah dua tahun tidak dijual di pasar tradisional, Slamet menyatakan beras Maknyuss dan Ayam Jago dijual terbatas di pasar-pasar modern Semarang."Beras itu laku di supermarket-supermarket. Bukan pasar-pasar tradisional," jelas Slamet.Seorang pedagang di Toko beras Abadi, Murni, menyatakan saat masuk di pasar Dargo dulu, harga beras Maknyuss dan Ayam Jago dibandrol Rp63 ribu sampai Rp65 ribu per kemasan 5 kilogram. Padahal, rata-rata beras dengan kualitas bagus dijual Rp9 ribu sampai Rp10 ribu per kilo. Untuk premium seperti Metik Wangi Rp11 ribu.Metrotvnews.com mencoba mengecek informasi pedagang Pasar Dargo ihwal beras Maknyuss memiliki pasar sendiri di supermarket Semarang. Salah satu toko ritel modern di Jalan Dokter Cipto, Semarang, mengakui memang masih menjual beras kemasan Maknyuss."Masih ada. Per kemasan harganya Rp80 ribu," ujar seorang kasir.Corporate Communication PT Alfamart Kota Semarang, Eko Mujianto, menyatakan belum menerima laporan terkait penjualan beras kemasan Maknyuss dan Ayam Jago di toko-toko ritel Alfamart."Saya belum bisa memberi jawaban karena belum ada laporan yang masuk. Kalau sudah ada data resmi apakah masih menjual atau tidak, nanti kita akan sampaikan," ujar Eko saat dihubungi lewat sambungan telepon.(RRN)