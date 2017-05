Kenaikan Harga Beras di Jepara Dinilai Masih Wajar

Metrotvnews.com, Jepara: Harga beras di Jepara, Jawa Tengah, mengalami lonjakan jelang Ramadan. Namun, kenaikan harga beras dinilai masih wajar.



"Kami belum menemukan spekulan atau yang menimbun beras," kata Kasatreskrim Polres Jepara AKP Suwasana, Senin 15 Mei 2017.

Ainul Yaqin, pengusaha penggilingan gabah di Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Jepara, mengatakan, harga beras yang mengalami kenaikan hanya jenis beras super. Kenaikan rata-rata Rp500 per kilogram.Menurut Ainul, naiknya harga beras dipicu banyaknya permintaan masyarakat. "Beras super banyak dibeli masyarakat untuk persiapan Ramadan, sehingga harganya naik," terang dia.Saat ini, harga beras super mencapai Rp9 ribu per kilogram. Naik Rp700 dibanding pekan lalu, yaitu Rp8.300 per kilogram.(NIN)