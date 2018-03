Harga Jual Salak Pondoh di Petani Sleman Anjlok

Sleman: Petani salak di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, mengeluhkan harga komoditas yang semakin anjlok. Harga jual salak di tingkat petani sudah berlangsung beberapa pekan terakhir.



Ketua Ketua Kelompok Petani Salak Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Suharno mengatakan, harga salak pondoh super saat ini berkisar Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogram. Harga sebelumnya berada di angka Rp3.000 per kilogram.

"Pekan lalu saya panen dua kuintal (salak) cuma Rp1.500 (per kilogram) harganya. Turunnya sekitar 50 persen," ujarnya saat dihubungi pada Minggu, 18 Maret 2018.Harga salak tersebut merupakan harga beli tengkulak. Biasanya, para tengkulak membeli langsung ke sejumlah petani.Padahal harga salak di tingkat penge cer cukup tinggi. Ia menuturkan nilai harga di kalangan pengecer sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 ribu per kilogram.Ia menaksir, salah satu penyebab rendahnya harga salak di tingkat petani akibat masa panen sejumlah komoditas buah lain. "Konsumen sepertinya banyak yang memilih buah jenis lain," ungkapnya.Petani dirugikan dengan rendahnya harga salak. Namun, petani terpaksa menjual produknya.Dia menambahkan, petani salak di Sleman mencoba beralih menanam salak jenis gading. Menurut dia, jenis salak gading harganya lebih baik ketimbang salak pondoh super."Salak gading harganya stabil di kisaran Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilogram” tuturnya.Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kabupaten Sleman, Edi Sri Hartanto menilai, rendahnya harga salak juga diakibatkan masa panen yang hampir bersamaan. Dengan demikian, pasokan komoditas dalam di Yogyakarta terkadang mendapat kiriman dari wilayah lain.Meski harga di tingkat petani rendah, ia mengklaim budidaya salak di Kabupaten Sleman dapat lebih berkembang. "Kami upayakan kualitas hasil panen buah salak bisa diperbaiki agar bisa bersaing dengan wilayah dan komoditas lain," ucapnya.(SUR)