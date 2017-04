Penetapan HET tak Mempengaruhi Harga di Pasar Tradisional di Kendal

Metrotvnews.co, Kendal: Kementerian Perdagangan mematok harga eceran tertinggi (HET) untuk tiga komoditas, yaitu gula pasir Rp12.500 per kilogram, minyak goreng Rp11 ribu per liter, dan daging sapi beku Rp80 ribu per kilogram. HET diberlakukan khusus untuk toko ritel modern, dengan harapan dapat menekan harga di pasar tradisional.



Nyatanya, harga di pasar tradisional justru mengalami kenaikan. "Untuk harga gula masih stabil, sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Namun, untuk minyak goreng justru mengalami kenaikan," kata Naning, pedagang di Pasar Kendal, Jawa Tengah, Sabtu, 15 April 2017.

Pantauan Metrotvnews.com di Pasar Kendal, gula pasir dibanderol Rp12.500 per kilogram. Untuk minyak goreng kemasan, harganya bervariasi antara Rp14.800 per liter hingga Rp16.500 per liter. Harga itu tentu saja jauh dari HET yang ditetapkan."Harga di pasar tradisional tidak bisa serta merta turun kalau ritel modern turun," tambah Naning.Menurut Naning, toko ritel modern bisa mematok harga murah karena dapat berkomunikasi dengan perusahaan yang memproduksi gula pasir maupun minyak goreng kemasan. Sementara, pedagang pasar sama sekali tidak memiliki akses tersebut.(NIN)