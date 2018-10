Transaksi TPI Pekalongan Capai Rp1,4 Miliar per Hari

Pekalongan: Hasil lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mampu mencapai sekitar Rp1,4 miliar per hari. Kepala TPI Pekalongan Mochtar Sanusi menyebut nilai transaksi miliaran ini sudah berlangsung tiga hari belakangan.



"Aktivitas lelang ikan di TPI selama beberapa hari terakhir ini terus ramai karena sejumlah kapal nelayan jenis purse saine mulai membongkar hasil tangkapan ikan," katanya di Pekalongan, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Hasil lelang ikan di TPI pada Kamis, 25 Oktober 2018 mampu mencapai Rp1,5 miliar. Sedangkan nilai transaksi 93 ton ikan pada Jumat mencapai Rp1,3 miliar."Hasil lelang ikan pada hari ini (27/10) diperkirakan terus meningkat karena sebanyak 3 kapal jenis purse saine yang sedang membongkar hasil tangkapan ikannya di TPI. Kami belum bisa menyebutkan jumlag angkanya karena masih dalam proses lelang," kata dia.Melimpahnya hasil tangkapan ikan ini, berdampak pada turunnya harga ikan seperti ikan layang yang semula mencapai Rp15 ribu per kilogram menjadi Rp13 ribu per kilogram. Sementara ikan jui dan banyar turun Rp2.000 per kilogram, masing- masing Rp4 ribu per kilogram dan Rp20 ribu per kilogram. Harga cumi-cumi ukuran sedang terjun bebas menjadi Rp30 ribu per kilogram dari Rp60 ribu per kilogram.Untuk mengantisipasi merosotnya harga ikan tersebut, kata dia, TPI memberlakukan pembongkaran hasil tangkapan ikan secara bertahap. Ia mengatakan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perikanan di TPI pada 2018 sudah mencapai Rp3,4 miliar dari target Rp5,5 miliar."Kendati demikian, kami belum bisa menjawab apakah target PAD sebesar Rp5,5 miliar itu akan tercapai. Namun yang jelas, kami berusaha mengejar mendekati target yang ditetapkan," katanya.(SUR)