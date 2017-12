Harga Beras di Klaten Merangkak Naik

Klaten: Harga beras di Klaten naik menjelang perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Sementara, pasokan dari penggilingan beras ke pedagang pasar tersendat saat musim hujan.



Pantauan di Pasar Mlinjon, harga beras kualitas medium jenis C-4 super naik Rp300 menjadi Rp10.800 per kilogram (kg). Sedangkan mentik, naik dari Rp11.800 per kilogram menjadi Rp12 ribu per kilogram.

"Perayaan Natal dan Tahun Baru memengaruhi harga beras. Selain itu, daerah tidak ada panen di musim hujan," kata Rika, pedagang beras di Pasar Mlinjon, Klaten, Jawa Tengah, Senin, 11 Desember 2017.Rika mengaku, dirinya dan pedagang beras lainnya kekurangan stok beras. Hal tersebut disebabkan pasokan dari penggilingan gabah dan beras terlambat. Jika ada, jumlahnya pun terbatas.Sementara, harga kebutuhan pangan lainnya, seperti telur dan daging ayam, juga merangkak naik. Awal pekan ini, harga telur ayam naik dari Rp20 ribu per kilogram menjadi Rp23.500 per kilogram. Daging ayam yang semula Rp28 ribu per kilogram menjadi Rp30 ribu per kilogram.(NIN)