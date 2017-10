Okupansi Hotel di Solo Meningkat Jelang Pernikahan Kahiyang-Bobby

Metrotvnews.com, Solo: Sejumlah kamar hotel di Solo habis dipesan untuk sudah penuh dipesan jelang pernikahan putri Presiden Joko Widodo. Peningkatan pemesanan terjadi setelah diumumkannya tanggal pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution.



"Setelah keluar tanggal di media, sorenya langsung banyak reservasi masuk," kata General Manajer The Sunan Hotel Solo Retno Wulandari di Solo, Jawa Tengah, Selasa 10 Oktober 2017.

Menurut Retno, okupansi di The Sunan Hotel mencapai 100 persen pada 6, 7, 8 dan 9 November 2017. Para tamu rata-rata hendak menghadiri pernikahan putri Presiden.Retno mengatakan, kebanyakan ruangan yang dipesan yakni suite room. Dari 203 kamar yang tersedia di The Sunan Hotel, 16 ruangan suite room telah dipesan.Peningkatan okupansi juga terjadi di Lor In Hotel. "Dari 359 room yang ada, 80 persen sudah terisi," ujar Public Relation Lor In Hotel Dhani Wulandari.Dhani menuturkan, kebanyakan kamar yang dipesan yakni VIP. Sebagian besar tamu-tamu yang memesan ruangan adalah tamu-tamu penting."Misalnya gubernur dan kepala daerah," kata dia.Saat pernikahan Gibran Rakabuming Raka dua tahun lalu, lanjut Dhani, kamar di Lor In Hotel juga banyak dipesan. "Saat itu (tahun 2015) okupansi bahkan 100 persen," terangnya.Dhani menambahkan, salah satu tamu yang menginap di hotelnya saat pernikahan Gibran-Selvi adalah Jusuf Kalla. Ia berharap, tahun ini Lor In Hotel kembali mendapat kepercayaan dari tamu-tamu Presiden.Banyaknya tokoh penting yang hadir membuat pihak hotel meningkatkan keamanan. "Kami tingkatkan keamanan internal security hotel," pungkas Dhani.(NIN)