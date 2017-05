Harga Kebutuhan di Yogya dan Jateng Merangkak Naik

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Harga beberapa komoditas di pasar tradisional dan ritel modern di Jawa Tengah dan Yogyakarta mulai merangkak naik. Kenaikan paling tinggi terjadi pada harga bawang putih.



Seperti terjadi di Pasar Colombo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Harga telur ayam berkisar Rp21.000-Rp22.000 per kilogram. Atau naik sekitar Rp1500-Rp2.000.

"Naik sejak tiga hari lalu," kata Purwani salah seorang pedagang sembako, pada Metrotvnews.com, Rabu, 10 Mei 2017.Di ritel modern, harga telur ayam di salah satu minimarket di Jalan Kaliurang Km 7, Sleman, Rp1.700-1.890 per butir.Pantauan di Pasar Kliwon Amertani, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, harga daging ayam ras yang sebelumnya Rp23.500/kg, kini menjadi Rp28.000/kg. Harga telur dari Rp16.000 menjadi Rp21.000/kg.Pedagang daging ayam, Siti Sugianti, 44, mengatakan kenaikan harga daging ayam berlangsung sekitar seminggu terakhir. Sedangkan pedagang sembako, Ani, 49, menuturkan, harga telur ayam naik empathari terakhir.Sementara, harga bawang putih telah naik sejak bulan lalu terus melejit mencapai Rp65.000 dari semula Rp35.000/kg. Harga cabai rawit merah dari Rp38.000 menjadi Rp45.000/kg.Kenaikan harga juga terjadi di Pasar Manis, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Di tingkat pedagang kecil, harga bawang putih Rp64.000.Cabai merah besar naik harga dari Rp20.000 menjadi Rp30.000-Rp32.000, sedangkan harga cabai hijau besar naik dari Rp12.000/kg menjadi Rp16.000-Rp18.000. Semua harga jual per satu kilogram.Harga beberapa kebutuhan yang cenderung stabil antara lain minyak goreng curah Rp12.000 per kilogram dan minyak goreng dalam kemasan Rp13.000 per kilogram.(SAN)