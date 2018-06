Harga Daging Ayam di Solo Melambung

Solo: Harga daging ayam ras di Pasar Legi, Kota Solo, Jawa Tengah terus meninggi. Harga daging ayam di Solo saat ini berkisar Rp38 ribu per kilogram, naik Rp3.000 dari harga pada Sabtu, 9 Juni 2018.



Kondisi ini ditemukan dalam inspeksi mendadak (sidak) yang digelar oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Kota Solo, Jawa Tengah. Dinas Perdagangan Kota Surakarta dan Satgas Pangan bersama Kemendag terus memantau harga komoditas pangan strategis jelang lebaran.

Salah seorang pedagang daging ayam Pasar Legi, Warni, 47 membenarkan harga daging ayam terus merangkak. Dalam satu hari, lanjutnya, kenaikan harga bisa mencapai Rp3.000 per kilogram."Kemarin, Rp35 ribu per kilo. Baru satu hari naik harga jadi Rp38 ribu per kilogram," ungkap Warni, Minggu, 10 Juni 2018.Kenaikan harga daging ayam memang lazim terjadi menjelang Idulfitri. Sebab permintaan masyarakat meningkat.Namun, Warni khawatir kenaikan harga yang terlalu tinggi berpengaruh pada daya beli pelanggan. "Hari biasanya bisa terjual hingga 200 kilogram. Tapi karena naik terus, mungkin tidak terjual sebanyak itu," beber dia.Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antarlembaga dan Peningkatan Sarana Perdagangan Kemendag Eva Yuliana membenarkan jika harga daging ayam di pasaran merangkak naik. Hal ini menjadi perhatian dari Kementerian Perdagangan."Nanti sore, kami akan kumpulkan stakeholder daging ayam ras mulai dari peternak, pemotong hingga pedagang pengecer untuk mencarikan solusi," pungkas dia.Eva juga menyebut beberapa komoditas bahan pangan strategis terpantau naik, misalnya cabai. Harga cabai merah keriting naik Rp2.000 dari harga Rp23 ribu menjadi Rp25 ribu per kilogram di Pasar Legi Solo. Begitu pula dengan cabai rawit merah naik dari harga Rp30 ribu menjadi Rp32 ribu per kilogram."Kemudian, cabai rawit putih dari harga Rp18 ribu menjadi Rp20 ribu," ujar dia.Telur ayam yang sempat naik harga pada awal Ramadan berangsur turun. Dari harga Rp23 ribu pada pekan pertama bulan puasa menjadi Rp19 ribu per kilogram.(SUR)