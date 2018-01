Semarang: Harga beras di Semarang terus merangkak naik akibat kurangnya pasokan gabah. Kenaikan harga beras di ibu kota Jawa Tengah tersebut mulai terjadi sejak November 2017.



"Harga beras di sini sekarang berkisar antara Rp11 ribu per kilogram hingga Rp12.500 per kilogram. Semuanya sudah naik, baik C4, rojolele, beras premium, sampai mentik wangi," kata Rosiana, pemilik toko beras di Pasar Dargo, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 15 Januari 2018.

Menurut Rosiana, harga beras di Semarang naik 25 persen atau Rp2.000 sampai Rp3.000 dari harga normal. Biasanya, harga beras di Semarang dipatok mulai Rp8.000 per kilogram sampai Rp9.000 per kilogram."Lonjakan harganya mencapai titik tertinggi saat Desember," ungkap Rosiana.Rosiana menuturkan, pedagang beras di Semarang sampai berebut mencari beras dari petani. "Untungnya saya masih bisa menjual 4 ton beras tiap hari. Tapi, Kamis dan Jumat sekarang sepi," bebernya.Heriyawati, pedagang beras lain di Pasar Dargo, mengaku pemasukannya turun drastis sejak harga beras naik. Dia mengaku pendapatannya turun 30 persen per hari dari harga normal."Masyarakat masih beli beras, tapi jumlahnya dikurangi," tutupnya.(NIN)