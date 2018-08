Iuran Peserta BPJS tak Cukup Bayar Tunggakan Rumah Sakit

Semarang: BPJS Kesehatan Cabang Utama (KCU) Semarang, Jawa Tengah, mengalami defisit. BPJS harus menalangi biaya pengobatan pasien di tempat pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit.



Hal itu dikatakan Kepala BPJS Kesehatan KCU Semarang, Bimantoro, Rabu, 1 Agustus 2018. Menurut Bimantoro, dana yang didapat dari peserta mandiri BPJS Kesehatan hanya mencukupi 30 persen dari pembayaran.

"Rata-rata total iuran yang kami terima Rp65,06 miliar per bulan. Itu mulai dari Januari hingga sekarang, namun jumlah pastinya tidak sama," ujar Bimantoro di ruang kerjanya di Semarang.Sedangkan biaya kesehatan yang harus dibayarkan rata-rata Rp193,15 miliar per bulan. Biaya itu untuk pembayaran di tingkat puskesmas, dokter klinik, hingga rumah sakit."Jadi silakan hitung sendiri berapa yang harus kami talangi. Kadang juga ada penunggakan dan dirapel pembayarannya," ujar Bimantoro yang kantor BPJS-nya melayani fasilitas kesehatan untuk warga Kota Semarang dan Demak.Lantaran itu, pembayaran tagihan di beberapa rumah sakit terlambat. Sementara rumah sakit harus membayar biaya jasa tim medis, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan lain.Solusinya, ungkap Bimantoro, rumah sakit meminjam dana talangan ke bank untuk membantu pembayaran. "Pinjamnya tidak gratis. Ada bunganya tapi rendah dari pada terlambat membayar," ujar Bimantoro.Peserta BPJS Kesehatan terbagi atas tiga kelas fasilitas kesehatan. Mereka membayar iuran sesuai dengan fasilitas kesehatan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut:Membayar iuran Rp80 ribu per bulanMembayar iuran Rp51 ribu per bulanMembayar iuran Rp25.500 per bulan(RRN)