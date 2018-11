Pelaku Pemerkosaan di UGM Dihukum Penundaan Wisuda

Yogyakarta: Universitas Gajah Mada (UGM) telah menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang terlibat kasus pemerkosaan terhadap rekannya. Pelaku berinisial HS dilarang mengikuti wisuda tahun ini.



HS adalah mahasiswa UGM yang sedianya mengikuti wisuda pada November 2018. Ia telah menyelesaikan kuliah kerja nyata (KKN) dan perkuliahan selama empat tahun.

"Kami pastikan pelaku kita tunda wisudanya enggak bulan November. Ditunda satu semester," kata Rektor UGM Panut Mulyono di Fakultas Geografi UGM Yogyakarta, Jumat, 9 November 2018.Baca: Kasus Pemerkosaan Mahasiswi UGM Diminta Dibawa ke Ranah Hukum Usai mendapat laporan adanya pelecehan seksual , UGM segera membentuk tim independen. Anggota tim adalah para dosen lintas generasi.Tim bertugas mengusut dan mencari jalan keluar kasus ini. Tim independenpun telah memberikan beberapa rekomendasi penyelesaian kasus asusila ini kepada rektorat."Penundaan wisuda ini adalah salah satu rekomendasi tim independen," jelas Mulyono.Namun UGM tidak berencana mengeluarkan (DO) untuk terduga pelaku. Menurut Mulyono, pihaknya sudah menjalankan rekomendasi tim independen lainnya. Di antaranya memberi pendampingan psikologi kepada korban yang berinisial AG untuk memulihkan kondisi psikisnya."Kami akan mencari penyelesaian yang adil untuk kedua belah pihak. Juga memberi edukasi agar setelah kejadian ini keduanya bisa menjadi manusia yang lebih baik," pungkas Mulyono.Baca: Mahasiswa UGM Diperkosa Teman KKN Sebelumnya seorang mahasiswi berinisial AN diperkosa teman sekampusnya, HS pada 2017. Saat itu korban dan pelaku sedang mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) di Maluku. Kasus itu terungkap dalam laporan Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM.Kasus pemerkosaan HS terhadap AN mendapat perhatian civitas akademika UGM. Puluhan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UGM menggelar aksi dukungan kepada AN, pada Kamis, 8 November 2018.(DEN)