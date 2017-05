Satgas Pangan Dalami Temuan Harga Bawang Putih

Metrotvnews.com, Jepara: Harga bawang putih di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, saat ini masih tinggi. Harga bawang putih mencapai Rp55 ribu per kilogram. Pekan lalu, harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional mecapai Rp65 ribu.



Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Jepara Selamet Riyanto menyampaikan, temuan harga bawang putih sebesar Rp55 ribu per kilogram kini tengah dikaji Satgas Pangan Jepara. Sebab, harga tersebut masih di atas harga yang ditentukan pemerintah.



“Pemerintah pusat menetapkan standar harga bawang putih Rp35 ribu per kilogram, tapi di sini masih Rp55 ribu. Meskipun harga itu turun dari Rp65 ribu pekan lalu,” ujar Selamet, Rabu 17 Mei 2017.



Selamet melanjutkan, pendalaman temuan harga ini untuk mencari penyebab mahalnya harga bawang putih. Apakah disebabkan kelangkaan barang atau ada permainan harga dari pihak-pihak tertentu.



“Kalau memang ditemukan permainan harga apakah itu ditingkat pedagang atau tengkulak akan diproses sesuai ketentuan,” kata Selamet.



Hasil pantauan di sejumlah pasar tradisional, harga bawang putih berbeda di setiap pasar. Selisih harga mencapai Rp5.000 per kilogram antara pasar satu dengan lainnya.



Selain harga bawang putih, kebutuhan pokok lainnya yang jadi fokus pantauan Satgas Pangan adalah minyak goreng, gula pasir, bumbu dapur, dan daging beku. Tapi, daging beku tidak beredar di Jepara.



Guna memastikan kestabilan harga kebutuhan pokok, ditambahkan Selamet, Satgas Pangan akan rutin menggelar operasi harga. Operasi harga barang kebutuhan pokok menyasar pasar-pasar tradisional di Kabupaten Jepara. Serta, ke sejumlah toko modern di Bumi Kartini.



“Besok rencananya operasi harga ke pasar-pasar tradisional di wilayah Jepara selatan. Rencananya, operasi akan berlangsung selama dua hari,” ungkap Selamet.





