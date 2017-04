KPK Mungkinkan Perlindungan Penyidik dan Keluarganya

Metrotvnews.com, Bantul: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memungkinkan tak hanya memberikan pengamanan kepada para penyidik. Lebih dari itu, KPK bisa saja memberikan pengamanan untuk keluarga penyidik.



Hal ini menyusul peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Basweda kemarin. Novel merupakan salah satu penyidik dalam kasus megakorupsi KTP berbasis elektronik.

"Untuk (pengamanan) keluarga insidentil. Jika ada peningkatan eskalasi, akan dijaga, termasuk yang menangani langsung kasus. Pengamanan tak hanya karena penanganan kasus KTP-el, kasus lain (penyidik) juga diberi pengawalan," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang usai sosialisasi tindakan antikorupsi di Convention Hall Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, 12 April 2017.Ia berujar, KPK sudah memiliki sistem untuk memberikan perlindungan kepada para penyidik. Seperti memberikan pengawalan dengan dua sampai tiga orang. Selain itu, menyediakan senjata bagi penyidik, meskipun tak semua berkenan membawa.Belajar dari peristiwa yang dialami penyidik Novel, Saut meminta seluruh unsur di KPK membaca sinyal-sinyal kecil yang bisa merujuk pada tindak kejahatan."Tanpa diminta, pengamanan sebetulnya sudah kami beri. Tapi yang namanya orang jahat kan sudah mengintai kan, kapan akan masuk," ujarnya.Ia menambahkan, penyidik Novel sempat menolak menerima pengawalan lantaran sudah merasa cukup aman. Kendati begitu, lanjutnya, KPK tetap memberi pengamanan meskipun saat kejadian berlangsung pengawalan tidak dilakukan karena Novel sedang melakukan ibadah."Ketika akan ibadah kan tidak boleh diatur. Ke depan kita akan lebih hati-hati," ujarnya.Novel Baswedan disiram air keras sepulangnya salat subuh di masjid. Penyerangan berlangsung beberapa meter dari rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara.Novel menderita luka bakar pada wajahnya. Pagi tadi, Novel diterbangkan ke Singapura untuk mendapat perawatan.(SAN)