UNS Berencana Ganjar JK Penghargaan Sosial dan Kemanusiaan

Solo: Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta akan memberikan penghargaan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) atas jasanya dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Penghargaan akan diserahkan dalam puncak acara Dies Natalis ke-42 UNS pada 12 Maret 2018.



"Penghargaan ini namanya Parasamya Anugraha Dharma Krida Baraya. Yakni penghargaan UNS Award dalam bidang sosial dan kemanusiaan," kata Rektor UNS Prof Ravik Karsidi, Kamis, 1 Maret 2018.



Dia telah bertemu JK untuk memintanya hadir dalam acara pemberian penghargaan. JK pun mengaku bakal hadir dalam acara.



UNS Award merupakan salah satu rangkaian acara yang selalu diadakan setiap peringatan hari lahir UNS. Acara puncak didahului The 2nd Sebelas Maret Internasional Festival (Semarfest) yang digelar pada tanggal 6-7 Maret.



Dalam acara tersebut dilaksanakan kegiatan karnaval yang menyimbolkan sejarah perpindahan UNS dari Pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta sampai Kentingan. "Karnaval dilakukan jalan kaki. Beberapa di antaranya pakai mobil hias dan andong," kata dia.



Dies Natalis ke-42 UNS mengangkat tema Pengembangan Kreativitas Perguruan Tinggi Menuju Otonomi Kampus. Civitas akademika dituntut dapat berpikir out of the box dalam menghadapi persaingan global.



Kreativitas, kata Ravik, merupakan salah satu penerapan nawa cita Presiden Joko Widodo. "Dalam tiga tahun terakhir, khususnya LPPM bekerja sama dengan Bekraf (Badan Kreatif) untuk menyusun standarisasi pusat kreatif," ujar dia.

(SUR)