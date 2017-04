Peringatan May Day di Kendal Dipusatkan di Stadion Utama Kebondalem

Metrotvnews.com, Kendal: Peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, akan dipusatkan di Stadion Utama Kebondalem. Peringatan May Day tahun ini tidak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya, sebanyak 5.000 buruh akan menggelar dialog terkait hak dan kewajiban.



"Kami tidak ada arak-arakan. Semua rangkaian peringatan May Day dilaksanakan dengan tertib dan diisi dengan dilog terkait dengan masalah buruh," kata Ketua Serikat Buruh Kabupaten Kendal Misbakhun usai rapat persiapan peringatan May Day di aula kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal, Jumat 29 April 2017.

Misbakhun mejelaskan, pihaknya akan mengundang seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan pihak terkait.Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Suratno mengatakan, rangkaian perayaan May Day sudah dilaksanakan sejak awal April. Ia berharap, peringatan May Day tahun ini berlangsung tertib."Semoga tidak ada arak-arakan yang akan merugikan pengguna jalan lain," harapnya.(NIN)