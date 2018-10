UGM Gelar Konferensi JoinMun 2018

Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Model United Nations Community (UGM MUN Community) menggelar konferensi Jogjakarta International Model United Nations (JoinMun 2018) di Yogyakarta pada 25-29 Oktober 2018. Konferensi ini telah dilaksanakan tujuh kali sejak 2012.



JoinMun 2018 ini juga merupakan konferensi MUN terbesar yang pernah ada di Indonesia karena partisipasi delegasi dan chair-nya mempunyai level internasional dan berkolaborasi dengan chair handal yang berasal dari Indonesia.

"Untuk tahun ini, UGM MUN Community mengundang chair yang berasal dari hampir semua kawasan di seluruh dunia, yakni dari Dubai, Singapura, India, dan Malaysia,” kata Secretary General JoinMun 2018 Carol Surya, dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Oktober 2018.Konferensi JoinMun 2018 mengambil tema besar, Preserving rights and duties in an International Realm of Anarchy. Tema tersebut merupakan refleksi dari peristiwa saat ini menyusul keraguan dan kekhawatiran atas pengembangan urusan internasional.Meningkatnya konflik, tindakan kontroversial yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional, dan yang paling penting kekhawatiran besar terhadap kekurangan Presiden Amerika Serikat (AS). Konferensi ini akan membawa konsep yang menantang delegasi untuk mempertanyakan tingkat moralitas yang dipertimbangkan dalam kebijakan negara dan sikap mereka.“Kami akan membuka formulir aplikasi untuk pendaftaran JOINMUN 2018 mulai 1 Agustus, melalui website kami. Sekarang masih dalam tahap persiapan dan finalisasi segala kebutuhan yang dibutuhkan pada konferensi tersebut. Tahun ini spesial karena kami akan memiliki tujuh council yang sangat luar biasa,” kata Carol.UGM MUN Community merupakan komunitas MUN pertama yang ada di Indonesia. UGM MUN sudah sering mengharumkan nama Indonesia dan UGM pada kancah internasional.(ROS)