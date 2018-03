17 Pembobol ATM di Yogyakarta Ditangkap

Sleman: Sebanyak 17 pembobol ATM ditangkap polisi. Para pelaku berpura-pura membantu dan kemudian menipu pemilik ATM. Mereka beroperasi di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Bantul.



Pelaku beraksi dengan memasang alat pengganjal di mesin ATM. Saat nasabah bertransaksi, kartu ATM akan tertelan. Nasabah kemudian panik, pelaku berpura-pura menolong.

"ATM yang asli milik korban ini ditukar dengan ATM palsu yang dibawa pelaku. Lalu mereka berhasil bertransaksi dan memindahkan uang korban ke rekening pelaku," kata Anggito Hadi Prabowo, di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa, 20 Maret 2018.Anggaito menjelaskan para pelaku memanfaatkan situasi kepanikan korban yang ATM-nya tertelan mesin. Para pelaku kemudian seolah-olah hendak menolong. Sejumlah pelaku ada yang juga mengenakan seragam pegawai bank tertentu."Nomor call center bank mereka diduplikasi. Kami pernah menangani kasus demikian dan berkasnya sudah masuk pelimpahan tahap kedua," tambahnya.Menurutnya, Polres Bantul pernah mendapat kasus pembobolan ATM dengan teknik skimming. Kasus itu kemudian langsung ditangani Mabes Polri."Yogyakarta hanya lintasan. Semua (kota) di pulau Jawa yang ada putaran (uang) besar akan disasar (pembobol ATM)," ucapnya.Kasat Reskrim Polres Sleman, AKP Rony Are, mengatakan nilai kerugian korban lebih dari puluhan juta rupiah. Menurutnya, masih ada korban kejahatan pembobolan ATM yang tidak melapor.Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Komisarus Besar Hadi Utomo, menambahkan 17 pelaku yang ditangkap ini berasal dari beberapa kelompok. Sebagian merupakan jaringan lintas pulau.Mereka hampir dipastikan sudah melakukan operasi di berbagai daerah. "Kejahatan demikian bisa terjadi di mana saja. Tindak kejahatan dilakukan secara acak," jelasnya.Ia meminta jajarannya mengembangkan kasus itu ke dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Ia menduga ada pihak yang sengaja menghidupi jaringan itu."Kami kira ada yang menerima hasil kejahatan. Ini masih didalami," katanya.Kini 17 pelaku mendekam di tahanan yakni ND, 33 (warga Lampung); RP, 34 (Lampung); MI, 38 (Banten); MRK, 30 (Wonogiri); ES, 34 (Lampung); NS, 29 (Lampung); RD, 35 (Lampung); EG, 40 (Banten); AS, 33 (Lampung); AM, 42 (Lampung); JM, 43 (Lampung); HS, 38 (Lampung); JR, 37 (Lampung); AS, 33 (Lampung), AW, 20 (Temanggung), MAA, 25 (Temanggung), dan AW, 29 (Temanggung).Sejumlah barang bukti disita yakni, puluhan kartu ATM berbagai jenis bank, gawai, hingga sejumlah alat yang dipakai untuk kejahatan. Polisi menjerat mereka dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara tujuh tahun.(LDS)