Angka Kematian Ibu di Jateng Turun

Semarang: Gubernur Ganjar Pranowo bahagia Jawa Tengah berhasil meningkatkan standar kesehatan. Terutama keberhasilan elemen instansi dan lembaga masyarakat bidang kesehatan kesehatan Jawa Tengah menekan Angka Kematian Ibu dan Anak (AKI).



Namun, Ganjar berharap indikator kesehatan lain seperti tingkat pengidap HIV/AIDS, TBC, dan kusta, juga harus semakin diperbaikin. Termasuk angka kurang gizi.

pen Defecation Free

“Itu tidak cukup. Maka beberapa yang masih kita harus cari, harus kita kejar lagi, seperti stunting. Kemudian ODF (Oatau bebas buang air besar sembarangan) kita kejar," kata Ganjar di Semarang, Rabu, 7 Februari 2018.Ganjar meminta agar pemimpin daerah tidak malu mengakui kondisi kesehatan warganya. Sebab, malu mengakui justru akan membiarkan kondisi yang semestinya harus segera ditangani. Hal itu justru bisa memperparah keadaan.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo menyebut setiap daerah ditarget menurunkan AKI sedikitnya tiga persen per tahun. Sementara Provinsi Jawa Tengah mampu menekan AKI hingga 14 persen jika dibandingkan dengan 2014.“AKI kita pada 2017 adalah 88,58 per 100 ribu kelahiran hidup. Pada 2013 AKI kita masih 118,62 per 100 ribu kelahiran. Pada 2014 turun sedikit,” jelasnya.Penurunan AKI Jawa Tengah melampaui target SDG’s yang dipatok 90 per 100 ribu kelahiran. Keberhasilan itu, menurut Yuli, tidak lepas dari program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (selalu pantau ibu hamil). Gerakan ini diinisiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 2016 lalu di Surakarta.(SUR)