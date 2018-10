Ma'ruf Serukan Halal is My Life

Bantul: Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah, KH Ma'ruf Amin menyerukan halal menjadi budaya dan kebiasaan masyarakat. Ia menilai, produk halal mulai berkembang.



"Halal yang dimaksud ini untuk memberikan perlindungan kepada umat dari konsumsi yang tak halal. Halal tak hanya makanan, tapi berkembang ke wilayah bisnis di seluruh dunia," kata Ma'ruf dalam penutupan Jogja Halal Fest 2018 di Jogja Expo Centre (JEC) Banguntapan, Bantul Yogyakarta, pada Minggu, 14 Oktober 2018, malam.

Ia mengatakan, produk halal saat ini bukan hanya ada di Indonesia. Calon wakil presiden nomor urut 01 mengatakan, produk halal telah menjadi isu global.Dia menuturkan Sincung Halal for Taiwan menjadi salah satu peserta dalam festival tersebut. Bahkan ia mengaku, pernah datang ke Korea yang berkeinginan mengembangkan produk halal di Pulau Naminara."Sampai di sana saya disambut dengan spanduk. Selain itu ada lebih dari 100 bendera Indonesia dikibarkan. Anggota DPR yang ikut mengatakan, MUI luar biasa. Tak hanya menancapkan halal di Korea, tapi juga merah putih di (sekitar kawasan) Korea," ujarnya.Menurut dia, sebagai masyarakat mayoritas muslim, Indonesia harus bisa mengembangkan produk halal. Ia berkaca pada negara yang mayoritas non muslim, tapi mengembangkan produk halal."Seharusnya kita lebih semangat mengembangkan produk halal dan mengembangkan festival di Tanah Air. Saya mengajak agar halal menjadi kehidupan. Halal is my life," ucapnya.Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah DIY, Mursyidah Rambei, menambahkan acara Jogja Halal Fest tahun ini menjadi ajang pertama yang dihelat. Menurut dia, sebanyak 217 stand yang disediakan, semua terisi penuh. Acara ini telah berlangsung sejak 11-14 Oktober 2018."Acara Jogja Halal Fest ini dikubjungan lebih darj 30 ribu pengunjung. omzetnya sekitar Rp10 miliar," tandasnya.(LDS)