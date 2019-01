Setiap Warga di Kota Tegal Ditarik Retribusi Sampah

Tegal: Pemerintah Kota Tegal, Jawa Tengah, gencar melakukan sosialisasi retribusi sampah rumah tangga di awal tahun 2019. Besaran tarif retribusi umum berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000 per bulan per rumah tangga.



"Kami sudah melayangkan Surat Edaran (SE) tentang Retribusi Sampah Rumah Tangga kepada masyarakat melalui kelurahan hingga Ketua RT dan RW," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Resti Drijo Prihanto saat dihubungi, Kamis, 17 Januari 2019.

Surat Edaran tersebut merupakan tindaklanjut dari No 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Peraturan Wali Kota (Perwal) No 16/2017 tentang Perubahan Atas Perwal 31/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda 1/2012.Penarikan retribusi sampah rumah tangga juga menjadi acuan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk biaya operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Tahun ini target rertibusi sampah rumah tangga Rp1,3 miliar.Dari evaluasi tahun 2018, capaian retribusi sampah rumah tangga ditarget Rp1 miliar. Tapi belum bisa terealisasi sehingga tahun ini terus digenjot melalui surat edaran."Terkait rincian pemberlakuan tarif retribusi, kami sudah menentukan sejumlah kategori sampah rumah tangga berdasarkan kriteria dan volume sampah," jelas Resti.Tarif retribusi sampah rumah tangga senilai Rp1.000 per bulan dengan volume sampah paling sedikit. Sedangkan secara umum akan dikenakan tarif Rp2.000 per bulan untuk setiap rumah tangga.(DEN)