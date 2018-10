Tarif Tol Pejagan-Pemalang Ditetapkan Rp1.000 per Km

Tegal: Tidak lama lagi jalan tol Pejagan-Pemalang seksi III dan IV akan dioperasikan. Rencananya, jalan bebas hambatan itu akan dioperasikan akhir Oktober 2018 setelah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Seiring dengan pengoperasian, tarif jalan tol sepanjang 37 kilometer itu juga sudah ditetapkan.



"Tarifnya sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) pada 8 Juni 2018," kata Kepala Cabang Operasional PT Pejagan-Pemalang Toll Road Ian Dwinanto, Jumat, 26 Oktober 2018.

Dia menjelaskan, sesuai dengan Kepmen tersebut, ada lima golongan dengan tiga tarif. Untuk golongan 1 tarif yang dikenakan Rp1.000 per kilometer, golongan‎ 2 dan 3 Rp1.500 per kilometer. Kemudian golongan 5 tarif yang diberlakukan sebesar Rp2.000 per kilometer."Besaran tarif itu yang akan diberlakukan jika nanti sudah dioperasikan dari Brebes Timur sampai Gandulan, Pemalang," jelasnya.Sebelumnya dia mengaku belum bisa memastikan pengoprasian jalan tol tersebut. Rencana terbaru, peresmian pengoperasian akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir bulan ini. Namun, pihaknya tidak bisa mengatakan hari dan tanggalnya."Informasi terakhir, kemungkinan sekitar akhir bulan ini bisa dioperasikan sehingga bisa melayani masyarakat pengguna tol,” tukasnya.(ALB)