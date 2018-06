Penjual Bubur Ayam Ditangkap Densus 88

Solo: Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap seorang penjual bubur ayam di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pria berinisial US tersebut ditangkap di dekat lokasi rumah kontrakannya, di Desa Purbayan, Kecamatan Baki.



Tak hanya menangkap US, Densus 88 juga menggeledah rumah kontrakannya di Sukoharjo. Garis polisi tampak terpasang. Sedangkan sejumlah personel berjaga-jaga di sekitar lokasi.

Kepala Desa Purbayan Budi Sriyanto, Densus 88 menangkap US pada Kamis, 28 Juni 2018 siang. Budi mengatakan US dan istrinya bukan merupakan warga asli setempat."Bukan warga sini. Jadi di sini cuma mengontrak kurang lebih sudah enam atau tujuh bulan," kata Budi, Kamis, 28 Juni 2018.Di Sukoharjo US tinggal bersama istri dan anaknya. Sehari-hari, lanjut dia, US diketahui bekerja menjual bubur ayam bersama istrinya.Sementara warga lainnya, Wardo, mengemukakan sehari-hari US bersikap biasa. Hanya, rumah kontrakannya sering didatangi tamu."Ya, kadang datang malam, kadang siang. Tapi sehari-hari pintu rumahnya sering tertutup rapat," ucap Wardo.(ALB)