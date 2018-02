Banjir Merendam, Petambak Udang di Pemalang Rugi hampir Rp1 M

Pemalang: Ratusan hektar tambak udang vaname dan bandeng siap panen di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, jebol tergerus banjir. Akibatnya, petani tambak merugi hingga ratusan juta rupiah.



Banjir terjadi setelah Sungai Comal di Pemalang meluap. Banjir melanda pemukiman di tiga desa yaitu Mojo, Limbangan, dan Pesantren.

Tambak di Desa Mojo dan Limbangan ada sekitar 800 hektar. Sedangkan yang terdampak banjir sekitar 400 hektar. Sebagian besar petani tambak ini pun terpaksa panen dini, karena kalo tidak dipanen udangnya mati kena air banjirHaryanto, petambah di Desa Mojo, mengatakan merugi hingga hampir Rp1 miliar. Pasalnya, tambak udang vaname dan bandeng miliknya, yang seharusnya masuk masa panen hilang tergerus banjir.Harnyanto sendiri memiliki 3 petak tambak udang vaname, dengan hasil normal sekitar 10 ton. Sedangkan harga 1 ton udang bosa mencapai Rp100 juta."Kalau di total, kerugian sekitar hampir satu miliar rupiah untuk tiga petak tambak udang milik saya harusnya bisa menghasilkan 10 ton. Karena banjir, cuma bisa dipanen separuhnya saja. Bandeng juga sama," ujarnya, Selasa, 13 Februari 2018.Dia menyebutkan rata-rata kerugian tambak bandeng mencapai Rp50 juta per hektar. Sedangkan untuk tambak udang vaname per 2000 meter persegi hingga mencapai Rp200 juta."Padahal kalau kondisi normal, udang vaname keuntungan bisa mencapai 100 persen dari modal. Untuk bandeng Rp20 juta per hektar," tambahnya.Petani tambak lainnya, Slamet juga menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tambak bandeng miliknya seluas tiga hektar, hilang tak tersisa."Harusnya bisa menghasilkan sekitar 10 ton bandeng. Kalau dijual, bisa dapat Rp150 juta, karena diterjang banjir, hilang tak tersisa. Padahal rencananya besok baru mau dipanen, hari ini malah banjir," katanya.Menurutnya, jika kondisi normal harga bandeng isi tiga per kilogram, mencapai Rp22 ribu. Jika tidak diterjang banjir, seharusnya dapat menghasilkan uang sekitar Rp150 juta.Petani tambak di Desa Mojo berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk membantu mereka. Karena banjir di wilayah tersebut, rutin terjadi setiap tahunnya."Seharusnya pemerintah cari jalan keluar, supaya kita tidak rugi terus setiap banjir datang," harapnya.(RRN)