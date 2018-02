Banjir Surut, Jalur Kereta di Brebes Bisa Dilintasi

Cirebon: Jalur kereta api arah Selatan di wilayah Brebes Jawa Tengah, sudah bisa dilintasi. Jalur itu sebelumnya terendam banjir.



Manager Humas Daop 3 Cirebon, Krisbiyantoro mengatakan, jalur kereta sudah bisa kembali dilintasi, setelah banjir surut. Petugas juga sudah menambahkan batu untuk penguat bantalan rel.

"Setelah surut dan menambah material batu balas. Pada pukul 16.50 WIB, Jalur dari arah barat ke timur sudah bisa dilintasi," kata Kris, Jumat, 23 Februari 2018.Namun, kecepatan kereta hanya boleh 5 kilometer per jam. Kereta pertama yang melintasi jalur antara Stasiun Ciledug dan Ketanggungan ini, yaitu kereta Gaya Baru Selatan.Pada pukul 19.30 WIB, kereta dari hulu (barat ke timur) yang sebelumnya hanya diperbolehkan melintas dengan kecepatan 5 kilometer per jam, meningkat menjadi 20 kilometer per jam.Sedangkan, untuk jalur utara, masih belum bisa dilintasi. Kris menuturkan, air masih merendam jalur kereta diantara Stasiun Tanjung dan Losari. Ketinggian air dari arah hulu mencapai 40 centimeter. Sedangkan, dari arah hilir, jalur kereta terendam hingga 58 centimeter."Jadi baru jalur selatan saja yang bisa dilintasi. Jalur utara masih terendam, " kata Kris.(AGA)