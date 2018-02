Gaji ASN di Gunungkidul Sudah Dipotong untuk Zakat

Gunungkidul: Pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) untuk zakat masih menuai pro-kontra. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah menerapkan pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi itu.



Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gunungkidul Samin Fauzi mengatakan penerapan kebijakan pemotongan gaji untuk ASN di Gunungkidul sudah dilakukan sejak 2010. Menurut dia, pemotongan gaji ASN ini hanya diberlakukan untuk yang berpenghasilan di atas nisab (syarat gaji untuk berzakat).

"Gaji (ASN) yang dipotong untuk zakat telah memiliki gaji di atas Rp4 juta per bulan," kata Fauzi saat dihubungi pada Minggu, 18 Februari 2018.Ia menuturkan, kebijakan itu telah dibahas lebih dulu kepada para ASN, khususnya yang gajinya sudah sesuai ketentuan. Ia memperkirakan besaran pemotongan gaji ASN yang ikut zakat yakni Rp100 ribu."Bagi ASN yang akan bayar zakat diminta membuat surat kesanggupan membayar zakat profesi," ungkapnya.ASN yang bergaji di atas nisab selama ini juga diwajibkan membayar zakat senilai dengan emas 85 gram per tahun. Ia mencontohkan, jika ASN bergaji Rp48 juta setahun, maka akan dipotong 2,5 persennya atau Rp3,5 juta untuk membayar zakat.Ia menjelaskan, dana zakat yang terkumpul itu langsung disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Menurut dia, Baznas Gunungkidul telah rutin menyalurkan zakat ASN itu lewat sejumlah program, seperti Gunungkidul Taqwa, Gunungkidul Cerdas, Gunungkidul Peduli, dan Gunungkidul Sehat.Taksiran jumlah keuangan zakat ASN per tahun di Gunungkidul sekitar Rp30 juta hingga Rp50 juta per tahun. "Memang belum semua sadar untuk zakat. Kami berharap ada aturan yang bisa mendorong ASN bisa berzakat secara rutin," ungkapnya.(RRN)