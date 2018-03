Petani Brebes Panen Raya Padi MSP

Brebes: Petani Brebes, Jawa Tengah, panen raya padi Mari Sejahterakan Petani (MSP), Minggu, 18 Maret 2018, di Desa Banjarlor, Kecamatan Banjarharjo. Ratusan warga antusias menyaksikan gelar tarian seni tradisi menyambut kegiatan tersebut.



Sebelum menuju panggung kehormatan, perwakilan para petani yang membawa padi hasil panen disambut rombongan adat. Mereka terdiri dari kelompok pembawa bendera umbul-umbul, pembawa payung pengantin, dan penari perempuan.

Panen raya padi MSP di Desa Banjarlor, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Medcom.id/Kuntoro Tayubi

“Saat ini ada 78 hektare yang sedang panen raya di wilayah Kecamatan Banjarharjo. Rata-rata panen mencapai 9 ton per hektare, tersebar di 25 desa. Jadi total kurang lebih ada 225 ton,” kata Ketua Komunitas MSP Kabupaten Brebes, Dedi Kuswandi, di sela kegiatan panen raya.Ia mengaku, kualitas yang unggul membuat padi MSP mampu dijadikan kembali sebagai bibit padi berikutnya. Di satu sisi, dengan potensi gabah panen yang hampir dua sampai dua setengah kali lipat dari jenis padi yang lain.Padi jenis varietas ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1983 oleh Surono Danu, ilmuwan asal Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Kemudian guna mendukung program Kedaulatan Pangan, PDI Perjuangan menyebarkan bibit MSP ini hampir ke seluruh daerah di Indonesia.Dalam skala perbandingan jumlah panen di beberapa tempat, varietas MSP memiliki keunggulan di antaranya hanya memerlukan 105 hari. Tumbuh lebih dari 30 anakan dan rata-rata mempunyai 350 bulir padi permalai. Dari jumlah tonase, rata-rata dalam 1 hektare dapat menghasilkan antara 8 hingga 17 ton."Dalam penanaman normal seperti pada umumnya, MSP terbukti tetap lebih unggul, rata-rata 8 sampai 9 ton per hektare, lebih banyak minimalnya antara 1 hingga 2 ton dari jenis padi lain. Jika pemeliharaan maksimal bisa mencapai 17 ton per hektare," ungkap ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Banjarharjo ini.Dedi melanjutkan, padi MSP hanya memerlukan air yang sedikit dan biaya yang tidak mahal. Sebab tidak memerlukan banyak pupuk non organik. Satu hektare cukup menggunakan 1,5 hingga 2 Kwintal urea, karena MSP lebih dianjurkan menggunakan pupuk organik.Saat ini, sedikitnya ada 320 hektare lahan padi varietas MSP tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Brebes. Kegiatan yang diselenggarakan PDI Perjuangan Kabupaten Brebes ini juga dalam rangka sosialisasi dan dukungan pasangan calon gubernur nomer urut 1, Ganjar Pranowo-Taj Yassin.“Kami meminta para kader dan warga PDI Perjuangan dan warga partai pendukung serta masyarakat Brebes untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasiin,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes, Indra Kusuma, saat memberi sambutan kegiatan panen raya padi MSP, di Desa Banjarlor.(SUR)