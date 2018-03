Guru SD Cabuli 50 Siswi Selama 12 Tahun

Cilacap: Seorang guru sekolah dasar (SD) di Desa Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah, berinisial NS, 58, jadi tersangka pencabulan terhadap 50 anak didiknya. Kapolres Cilacap AKBP Djoko Julianto mengatakan, pencabulan diduga dilakukan selama 12 tahun atau sejak 2006 lalu.



"Sudah ada puluhan keluarga yang mengadukan ke Polres Cilacap. Ada 35 anak yang kemudian dilakukan visum. Korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Mereka anak kelas 1 dan 2 SD setempat," kata Kapolres, Senin, 12 Maret 2018.

Djoko menuturkan, perbuatan asusila itu dilakukan saat jam pelajaran. NS bermodus mengajak anak yang menjadi korban keluar kelas, kemudian melakukan tindakan amoral tersebut."Seluruh korban adalah pelajar perempuan. Dari penuturan tersangka, setidaknya ada 50 anak yang menjadi korbannya. Anak-anak tersebut diiming-imingi nilai bagus dan uang jajan sekitar Rp2 ribu hingga Rp3 ribu," ungkapnya.Kapolres mengatakan, selain menahan tersangka, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya adalah baju olahraga dan celana dalam korban. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara karena dijerat dengan pasal 82 ayat 2 dan 4 UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 mengenai Perubahan kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.(LDS)