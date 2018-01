Kader PPP Djan Faridz Usulkan Gus Wafi Dampingi Sudirman Said

Solo: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mendeklarasikan dukungan bagi Sudirman Said dalam Pilgub Jateng 2018. Kader PPP di bawah kepemimpinan Djan Faridz mengusulkan agar Sudirman Said dipasangkan dengan Ketua DPW PPP Jateng Ahmad Wafi Maimun Zubaer (Gus Wafi).



"Kami mencalonkan Gus Wafi untuk mendampingi Sudirman Said di Pilgub," ungkap Ketua DPP bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) PPP, Djafar Alkatiri saat peringatan hari lahir (harlah) ke-45 PPP di Kota Solo, Jateng, Minggu, 7 Januari 2017.

Putra kiai kharismatik KH Maimun Zubair tersebut, di mata para kader, disebut sosok yang paling tepat. "Jika Sudirman Said menginginkan wakil dari sosok keulamaan," imbuh Djafar.Ia menambahkan, Gus Wafi yang juga merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Forum Ulama Ka'bah tersebut memiliki kemampuan keulamaan yang apik. Selain itu Gus Wafi dinilai memiliki basis dukungan kuat di Jateng."Dukungan ke bawahnya akan luar biasa," beber dia.Ketua Umum DPP PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz menegaskan, partainya tidak akan mengintervensi Sudirman Said dalam memilih pendamping."Soal wakil sepenuhnya kita serahkan ke beliau. Siapapun wakilnya, dukungan kami tidak akan berubah," tandas Djan.(LDS)