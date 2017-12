Data 7 Napi Kabur dari Lapas Pekalongan

Pekalongan: Tujuh narapidana Lapas Kelas IIA Pekalongan, kabur, Jumat siang, 29 Desember 2017. Hingga berita ini ditulis, petugas sudah berhasil menangkap empat napi. Satu napi menyerahkan diri, sementara dua napi masih diburu petugas Polres Pekalongan Kota dan Lapas.



Adapun daftar nama-nama napi yang berhasil dihimpun antara lain adalah:

Napi yang menyerahkan diri atas nama Edi Gunawan Als Asiung Bin Aun, Cilacap 01 Maret 1977, Islam, Jl. C No. 74 Rt. 011 / 10 Teluk Gong Jakarta Utara, Tindak pidana Narkotika atau pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009, Sisa pidana 4 tahun 9 bulan 6 hari.Ditangkap oleh anggota Polres:1) Sony Willyam Als Jangkiz Bin Romeo Mawakere, 28 November 1994, Jl. Raya Pulo Gebang Permai Blok B2 No. 25 Kel. Pulogebang Kec. Cakung Jakarta Timur, tindak pidana Narkotika / pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009, sisa pidana 2 tahun 1 bulan 7 hari.2) Samsudin Als Abang Bin Nurdin, 29 Pebruari 1972, Jl. Perintis Perjuangan Ds. Terusan Muara Telang Rt. 03/01 Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin, Tindak pidana Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009, sisa pidana 9 tahun 6 bulan 27 hari.3) Fahrial Daulay Bin Aulia Daulay, 25 Desember 1979, Jl. Kramat Raya No. 352 Rt. 12/01 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru jakarta Pusat, pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009, sisa pidana 3 tahun 6 bulan 24 hari.4) Salamudin Als Agam Bin M. Mahdan, 12 Juli 1972, Gampong Lambada Ds. Lambada Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar, tindak pidana 115 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009, pidana seumur hidup.Masih dalam pengejaran petugas :1) Firman Ramang Putra Bin Mudatsir, 20 Juli 1988, Jl. KP. Mangga Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, Tindak pidana 114 (2) UU RI No 35 tahun 2009 ( Narkotika ), sisa pidana 15 tahun 2 bulan 1 hari.2) Dwi Cahyono bin Supomo, 21 Juni 1999, Dukuh Karang Jambu Kec. Bagelen Kab. Purworejo, Pasal 81 / 23 / 02 UU Perlindungan anak, sisa pidana 1 tahun 5 bulan 4 hari.Hingga Jumat malam, pihak Lapas Kelas IIA Pekalongan, belum bisa dikonfirmasi oleh awak media.(LDS)