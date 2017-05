Hate Spin Ancam Demokrasi Indonesia

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina, Ihsan Ali Fauzi mengatakan demokrasi di Indonesia mendapat ancaman serius dari hate spin atau kebencian berbasis agama. Peristiwa hate spin itu telah berhasil menggerogoti iklim demokrasi di Pilkada DKI Jakarta.



"Patron seperti ini (hate spin) akan dipakai di daerah lain. Sudah terjadi di Bali, Manado, dan Ambon," kata Ihsan saat ditemui di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIP UGM) pada Jumat, 12 Mei 2017.

Hate spin merupakan gabungan konsep hate speech atau hasutan kebencian dengan kemarahan karena ketersinggungan (indignation atau offence-taking). Konsep ini dikenalkan oleh Cherian George, pengajar di Hong Kong Baptist University, dalam bukunya Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy (2016).Hate spin yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta, lanjut Ihsan, sebagai bentuk upaya memanipulasi ucapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kemudian divonis penjara dua tahun. Menurutnya, ada sejumlah pihak elit yang memanfaatkannya untuk menghasut demi kepentingan politik.Ihsan mengatakan, hate spin sangat berbahaya bagi dunia demokrasi. Sebab, hate spin memunculkan sentimen kebencian dan menjadikan seseorang tidak menghargai orang lain dengan alasan identitas tertentu."Demokrasi yang sehat, kan, yang menghargai orang lain sebagai warga negara, bukan karena identitas agama dan etnis. Tapi karena hate spin, demokrasi yang sehat bisa rusak," kata dia.Ia memperkirakan, hate spin bakal terjadi dalam perhelatan pilkada dan pilpres ke depan. Menurut dia, reduplikasi cara seperti itu akan melihat keberhasilan dari langkah tidak etis yang sudah pernah terjadi.Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, Syamsu Rizal Panggabean, mengungkapkan, Indonesia sudah kehilangan demokrasi jika melihat Pilkada DKI Jakarta. Menurut dia, pemilihan pemimpin yang seharusnya berdasarkan kualitas justru berbalik berdasarkan atas faktor hate spin."Dari yang seharusnya memilih pemimpin berdasarkan adu mutu gagasan dan kebijakan menjadi sebaliknya. Sekarang kita telah kehilangan demokrasi," katanya.(SAN)