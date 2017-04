Pukat UGM Desak KPK Beri Perlindungan pada Pegawainya

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Aktivis anti korupsi dari Pusat kajian Anti korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengutuk keras tindakan penyerangan pada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Pukat menilai serangan terkait kasus besar yang tengah ditangani lembaga antirasuah itu.



"Penyerangan pada Novel masih berkaitan dengan penyelesaian kasus hukum besar yang ditangani KPK, salah satunya KTP berbasis elektronik (KTP-el)," ujar Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman saat jumpa pers di Kantor Pukat, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, 11 April 2017.

Pasalnya sedari dulu penyerangan pada KPK selalu terjadi ketika KPK menyelesaikan kasus besar. Hal ini sebagai upaya pelemahan KPK memberantas korupsi.Namun, pihaknya belum bisa menduga siapa saja dalang dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.Pemerintah dan kepolisian didesak mengusut tuntas dan memberikan perlindungan penuh pada para pegawai KPK serta aktivis antikorupsi di seluruh Indonesia."Kami mendorong pimpinan KPK memberi perlindungan pada pegawai KPK,"tegasnya.Sementara itu, Hasrul Halili, peneliti Pusat Konsultasi Bantuan Hukum UGM, mengatakan, penyerangan pada Novel adalah akumulasi rentetan panjang aksi teror yang terjadi pada aktivis antikorupsi. Penyerangan ini memuncak karena abainya aparat dan negara pada penegakkan hukum pelaku peneroran."Aksi teror pada Novel banyak terjadi juga pada aktivis antikorupsi di daerah. Tapi, selama ini penegakkan hukum pelaku teror tak pernah tuntas," katanya.Ia mendesak negara mengusut dalang teror jika tidak akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi. ( Baca: Jalan Terjal Novel Baswedan Novel Baswedan disiram air keras oleh dua orang tak dikenal sepulangnya dari salat subuh di Masjid Al Ikhsan, 10 meter dari tempat tinggalnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara.(SAN)