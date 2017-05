Harga Sembako di Pasar Tradisional Tegal Mulai Naik

Metrotvnews.com, Tegal: Jelang bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mulai merangkak naik. Seperti yang terpantau di Pasar Trayeman Slawi, Tegal, Jawa Tengah, Jumat 12 Mei 2017.



Pedagang sembako di Pasar, Lastri, 35, mengungkapkan, sejumlah komoditi mulai naik sejak tiga hari terakhir. Harga yang mulai melonjak yakni minyak goreng, beras, dan telur.

"Harga naik hampir setiap hari," kata Lastri di Pasar Trayeman, Jumat, 12 Mei 2017.Lastri membeberkan, beras jenis C4 naik dari Rp8.600 per kilogram (kg) menjadi Rp9.000 per kg. Sedangkan telur harganya melonjak menjadi Rp20.000 per kg dari sebelumnya Rp19.500 per kg. "Kalau minyak goreng curah sekarang menjadi Rp12.000 per liter. Naiknya Rp200," ungkapnya.Lastri memperkirakan kenaikan harga tersebut masih akan terjadi hingga memasuki bulan puasa. ‎Namun dia tak mengetahui persis penyebab kenaikan karena pasokan yang ada masih cukup banyak. "Biasanya kalau mau puasa pasti naik semua," katanya.Kenaikan harga juga mulai terjadi pada komoditas sayuran. ‎Lonjakan paling tinggi yakni harga bawang putih, dari sebelumnya Rp26.000 per kg kini menjadi Rp45.000 per kg."Cabai merah keriting juga naik dari sebelumnya Rp 24.000 menjadi Rp 30.000 per kilo," tutur Watri, 55, pedagang sayur.Menurut Watri, kenaikan sudah terjadi sejak sepekan yang lalu secara bertahap. Pasokan yang berkurang menjadi penyebab kenaikan tersebut. "Katanya karena panenan yang berkurang. Makanya pasokannya juga kurang," ujarnya.Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tegal Fani Dwi mengakui sejumlah komoditas sembako dan sayur mulai mengalami kenaikan harga. Namun dia menilai kenaikan tersebut masih tergolong wajar. "Walaupun ada kenaikan, sejauh ini harga-harga masih relatif stabil,"‎ katanya.Fani melanjutkan, dinasnya akan mengintesifkan pemantauan harga di pasar-pasar tradisional guna mengantisipasi lonjakan harga. Selain itu, langkah operasi pasar juga disiapkan dengan menggandeng Bulog."‎Kalau kenaikan harga sudah kelewat tinggi, nanti kita adakan operasi pasar bersama Bulog. Khususnya untuk gula, beras, dan minyak," ujarnya.(ALB)