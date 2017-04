Pukat UGM: Rapat Paripurna DPR Harus Tolak Hak Angket KPK

Metrotvnews.com, Sleman: Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai, keputusan DPR melakukan hak angket terhadap terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lebih dari tekanan politik atas pengusutan kasus megakorupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.



"Hak angket ini tak lebih sebagai bentuk serangan balik DPR ke KPK. (Rapat) Paripurna DPR harus menolak hak angket KPK," kata peneliti Pukat UGM Zaenurrohman, Jumat 28 April 2017.

Zaenurrohman mengatakan, hak angket DPR yang ditujukan ke KPK sudah salah alamat. Menurutnya, hak angket hanya bisa ditujukan ke kebijakan pemerintah, bukan KPK yang merupakan lembaga independen.Dalam pengajuan hak angket, lanjut Zaenurrohman, DPR berkeinginan membuka rekaman kesaksian salah seorang politisi senayan, Miryam S. Haryani. "Ini dikhawatirkan menghambat proses penegakan hukum. Rekaman itu tidak boleh dibuka di forum, kecuali yang disediakan sesuai hukum, yakni pengadilan," ungkapnya.Peneliti Pukat UGM Hifdzil Alim mengatakan, akan sangat keliru jika motif hak angket didasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Akuntabilitas. Ia mengatakan, ada oknum DPR yang hendak menyerang balik KPK dengan meminjam `tangan` lain."Ini (oknum) DPR mau `nabok nyilih` (memukul meminjam) tangan. Sehingga, memunculkan pertanyaan, kenapa anggota dewan Komisi III DPR ingin tahun siapa yang mengancam Miryam?" ungkapnya.Hifdzil menambahkan, hak angket KPK tak sekadar serangan balik. Tapi, juga soal banyaknya politikus terlibat dan terjerat megakorupsi KTP-el. Mereka ingin menggunakan KPK untuk mengetahui siapa pembocor di balik itu semua.Andai rekaman Miryam dibuka, bukan tak mungkin bakal mengancam yang bersangkutan. "Boleh jadi, orang yang disebut akan melakukan tindakan serangan. Atau kemungkinan kedua, orang yang disebut Miryam bisa lari ke luar negeri dan kemudian tidak bisa ditangkap. Lalu, bisa juga mengancam keselamatan penyidik KPK," jelasnya.Tadi pagi, DPR menggelar rapat paripurna terkait keberlanjutan hak angket KPK yang digulirkan Komisi III DPR. Fraksi Gerindra, PKB dan Demokrat memutuskan walk out dari rapat paripurna. Sikap ini diambil setelah pimpinan rapat memutuskan untuk melanjutkan pembahasan hak angket KPK.Sebelum walk out, Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani sempat maju ke depan meja pimpinan DPR untuk memprotes keputusan melanjutkan pembahasan hak angket. Kejadian itu berlangsung saat Ketua DPR Setya Novanto akan pidato penutupan sidang.Merasa protesnya tak didengarkan, seluruh anggota Fraksi Gerindra, PKB dan Demokrat memutuskan walk out dari ruang sidang. Dalam pembahasan hak angket ini, Fraksi Gerindra memang sempat menyampaikan pandangannya agar keputusan hak angket ditunda.(NIN)