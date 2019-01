Warga Terdampak Bandara NYIA Dapat Pelatihan Kerja

Yogyakarta: Warga Kulon Progo yang terdampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) mendapat pelatihan kedirgantaraan oleh Angkasa Pura 1. Pelatihan diberikan untuk mempersiapkan warga menjadi tenaga kerja di Bandara tersebut.



General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Adisutjipto, Agus Pandu Purnama mengatakan, pada awal tahun 2019 warga diberi pelatihan Baggage Towing Tractor (BTT) atau mengoperasikan traktor pengangkut bagasi. Pelatihan terbagi dalam dua sesi.

"Sesi pertama dimulai hari ini, Senin 21 Januari hingga 7 Februari 2019," kata Pandu di Yogyakarta, Senin, 21 januari 2019.Sebanyak 20 warga dari lima desa terdampak bandara yakni Desa Sindutan, Glagah Sari, Jangkaran, Palihan, dan Kebon Rejo mengikuti pelatihan ini. Selama dua minggu mereka diberi pengetahuan serta praktik langsung proses dan skema pengangkutan cargo ke bagasi pesawat.Pelatihan terbagi menjadi dua hari coaching, enam hari inclass training, enam hari on the job training dan dua hari ujian untuk mendapatkan lisensi khusus dari negara. Lisensi ini yang akan dipakai sebagai modal warga mendaftar sebagai karyawan di bandara NYIA."Yang mendapat sertifikat ada prioritas untuk diterima. Tetapi nanti tetap diserahkan ke airlines sebagai pengguna," terang Pandu.Pelatihan sesi kedua akan dilakukan pada 11-27 Februari 2019.Ia menegaskan warga di lima desa terdampak akan mendapat prioritas mengikuti pelatihan ini. Namun jika warga tak berminat, ia akan membuka kesempatan kepada warga kulon progo lainnya serta warga di luar Kulon Progo.Adanya pelatihan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Kulon Progo.Koordinator Help Desk Bandara Kulon Progo, Rismantori menambahkan AP 1 turut memberikan pelatihan soft skill bagi warga Kulon Progo. Baru-baru ini pihaknya memberi pelatihan bahasa Inggris untuk warga sekitar lokasi bandara.Bandara NYIA di Temon, Kulon Progo DIY akan beroperasi sebagian pada April 2019. Ditahap awal bandara ini hanya melayani rute penerbangan internasional. Jam operasional Bandara dari pukul 06.00-18.00 WIB. Tercatat lima penerbangan siap mendarat di NYIA.(DEN)