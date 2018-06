Densus Sita Sangkur dan Cairan Biru dari Rumah Terduga Teroris

Sukoharjo: Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menggeledah sebuah rumah kontrakan di kawasan Desa Purbayan, Baki, Kabupaten Sukoharjo. Rumah tersebut dikontrak oleh seorang pria penjual bubur ayam berinisial US. Ia tinggal bersama istri dan anaknya.



Penggeledahan yang dilakukan pada Kamis, 28 Juni 2018 memakan waktu hampir lima jam. Penggeledahan juga disaksikan oleh tokoh masyarakat, salah satunya ketua RW setempat Suparjo Adi. Kepada wartawan Suparjo menuturkan melihat personel Densus menyita sejumlah barang.

"Yang saya tahu yang diambil ada kepingan kaset CD, laptop, ponsel, sangkur kemudian buku. Bukunya tipis-tipis," kata Suparjo, Kamis, 28 Juni 2018.Baca:Tak hanya itu, ia pun melihat Densus mengamankan sebuah botol berisi cairan berwarna biru. "Isinya cairan apa saya kurang tahu persis, hanya warnanya mirip spirtus," ucap dia.Suparjo menuturkan, US sempat mencari surat keterangan pindah domisili kepada ketua RT setempat. Namun, lanjutnya, US tidak mengantongi surat keterangan dari daerah domisili sebelumnya."Jadi tidak jelas, dia ini asalnya dari mana. Seharusnya ada surat dari tempat tinggal sebelumnya," katanya.Sementara Kapolsek Baki AKP Sunarto mengemukakan, tidak tahu-menahu dalam kasus apa US terlibat. "Kami hanya mem-back up pengamanan saja sifatnya. Densus yang lebih berwenang menjelaskan," tutur dia.(ALB)