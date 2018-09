Disdik Yogyakarta dan Gunungkidul Upayakan Upah Layak Bagi GTT

Yogyakarta: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengupayakan upah layak bagi guru tidak tetap (GTT). Hingga kini, upah sebagian besar GTT di Yogyakarta maupun Gunungkidul masih rendah.



Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana mengatakan GTT untuk semua jenjang di sekolah menengah negeri ada sekitar 200an. Sementara, GTT di sekolah swasta ada lebih besar.

"GTT pada sekolah negeri diangkat oleh kepala sekolah atas dasar analisis/telaah dari Dinas Pendidikan dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Untuk GTT pada sekolah swasta, kewenangan pengangkatan ada pada yayasan masing-masing," kata Edy kepada Medcom.id di Yogyakarta pada Selasa, 18 September 2018.Pihaknya akan memperbaiki upah GTT berdasarkan jumlah kebutuhan guru dan kondisi di lapangan. Sejauh ini, honor GTT di sekolah negeri menggunakan anggaran BOS dan/atau Bosda."Bagi GTT yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta kami beri insentif GTT/PTT di luar gaji, besarnya minimal Rp270.000,00 per orang per bulan," ungkapnya.Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul Bahron Rasyid, mengatakan telah mengupayakan upah layak bagi GTT di Gunungkidul. Bersama DPRD, kata dia, perbaikan upah GTT dimasukkan dalam kebijakan umum aggaran dan priorotas anggaran sementara (KUA-PPAD) upah GTT 2019. Usulan sebesar upah Rp600 ribu per bulan. Saat ini, gaji GTT per bulan sebesar Rp300 ribu.Anggota DPRD Gunungkidul, Imam Taufik mengatakan akan mengawal pembahasan APBD 2019. "Idealnya honor GTT Rp1,3 juta," ujarnya.Kepala SMP Negeri 8 Kota Yogyakarta, Nuryani Agustina mengatakan pihaknya menggaji sesuai ketentuan perburuhan di Yogyakarta. Ada sebanyak lima GTT di SMP Negeri 8, yakni 2 guru mata pelajaran PKN, seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, seorang guru mata pelajaran Matematika, dan seorang guru mata pelajaran Penjasorkes."Kami menggunakan BOS (mengupah GTT) dengan dasar UM (upah minimun Yogyakarta)," ujarnya. Adapun besaran upah buruh di Kota Yogyakarta sebesar Rp1,7 juta.(ALB)