Pelaporan SPT di Kalangan Pengusaha Masih Rendah

Solo: Kepala Kanwil (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II Rida Handanu mengemukakan, angka kepatuhan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi non karyawan (pengusaha) masih rendah. Hingga saat ini, realisasi penyampaian SPT Tahunan orang pribadi non karyawan belum mencapai setengah dari seluruh wajib pajak orang pribadi non karyawan yang wajib SPT.



Dari sekitar 55 ribu pengusaha atau orang pribadi non karyawan yang masuk dalam daftar wajib pajak sasaran e-filing/pelaporan SPT Tahunan DJP Jateng II, baru sekitar 8 ribu yang telah melaporkan.

Kakanwil DJP Jateng II Rida Handanu di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 29 Maret 2018.

“Baru 12 persen dari jumlah yang ada. Masih cukup jauh memang,” ungkap Rida Handanu saat ditemui wartawan usai meninjau Pojok Pajak di Solo Grand Mal, Kamis, 29 Maret 2018.Dua kabupaten/kota tercatat memiliki wajib pajak non karyawan tertinggi di antara 10 wilayah kerja DJP Jateng II lainnya. Dua daerah tersebut adalah Kota Surakarta dan Kabupaten Klaten.Dari 7.853 wajib pajak pengusaha atau orang pribadi non karyawan di Kota Surakarta, baru 1.685 yang telah melaporkan SPT Tahunan hingga saat ini. Sedangkan di Klaten, 664 wajib pajak pengusaha telah melaporkan SPT dari total jumlah 7.397 wajib pajak orang pribadi non karyawan di Klaten.Rendahnya kepatuhan pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi non karyawan ini, lanjut Rida, dikarenakan beberapa hal. Salah satunya mengenai fluktuasi kondisi usaha mereka.“Usahawan itu memang ada yang kadang-kadang dia usahanya down. Walau begitu, seharusnya tetap melapor,” beber Rida.Kedua, sikap keengganan atau minat yang kurang di kalangan wajib pajak non karyawan untuk melaporkan SPT Tahunan. Padahal, Kanwil DJP Jateng II mengklaim telah maksimal melakukan sosialisasi.Berbeda dengan wajib pajak non karyawan atau pengusaha, kepatuhan wajib pajak karyawan sudah tergolong tinggi. DJP Jateng II mencatat, dari 239 ribu wajib pajak karyawan yang menjadi sasaran, 170 ribu telah melaporkan SPT Tahunan.“Untuk orang pribadi karyawan sudah mencapai sekitar 70 persen,” pungkas Rida.(ALB)