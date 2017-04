KPK Bisa Gugat ke MK Andai Hak Angket Disetujui DPR

Metrotvnews.com, Sleman: Proses hak angket Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) masih bergulir di DPR. Sejumlah fraksi ada yang setuju, namun ada pula yang menolak.



Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Yogyakarta Hifdzil Alim mengatakan, andai hak angket yang bertujuan membuka rekaman pemeriksaan politikus Hanura Miryam S. Haryani disetujui, KPK bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan untuk menyatakan DPR tak berhak mengajukan angket atas proses hukum yang dilakukan KPK.

"Tapi saya berkeyakinan, paripurna DPR yang membahas hak angket KPK akan menolak. Parpol harusnya sedang cooling down atas kasus KTP-el," kata Hifdzil di Pukat UGM Yogyakarta, Jumat 28 April 2017.Jika tak mengajukan gugatan ke MK, lanjut Hifdzil, KPK bisa melakukan mogok masal. "Tindakan DPR ini mencederai langkah pemberantasan korupsi dan mencederai penegakan hukum," kata dia.Fariz Fachryan, juga peneliti Pukat UGM, menambahkan, tak ada konsekuensi apa pun andai hak angket disetujui DPR pada rapat paripurna. Mengingat, proses pengajuan hak angket yang dilakukan DPR tak memiliki dasar hukum."Kemungkinan, konsekuesinya hubungan DPR dengan KPK akan buruk. Mungkin juga bisa berakibat buruk pada penganggaran KPK ke depan," ujarnya.Pada rapat paripurna DPR, pimpinan rapat memutuskan untuk melanjutkan pembahasan hak angket KPK. Fraksi Gerindra, PKB dan Demokrat walk out dari rapat paripurna. Sikap ini diambil setelah pimpinan rapat memutuskan untuk melanjutkan pembahasan hak angket KPK.Sebelum walk out, Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani sempat maju ke depan meja pimpinan DPR untuk memprotes keputusan melanjutkan pembahasan hak angket. Kejadian itu berlangsung saat Ketua DPR Setya Novanto akan pidato penutupan sidang.Merasa protesnya tak didengarkan, seluruh anggota Fraksi Gerindra, PKB dan Demokrat memutuskan walk out dari ruang sidang. Dalam pembahasan hak angket ini, Fraksi Gerindra memang sempat menyampaikan pandangannya agar keputusan hak angket ditunda.(NIN)