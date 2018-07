8 Ruas Tol Trans Jawa Bakal Diresmikan Selama 2018

Boyolali: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan, pemerintah segera meresmikan delapan ruas Tol Trans Jawa hingga akhir 2018.



"Sehingga semua akan menyambung," ujar Basuki kepada wartawan, saat meresmikan tol Solo-Ngawi ruas Colomadu-Sragen, Jawa Tengah, Minggu, 15 Juli 2018.

Basuki mengungkap setelah meresmikan ruas Colomadu-Sragen, pihaknya menargetkan peresmian ruas Sragen-Ngawi, Wilangan-Kertosono dan ruas-ruas lainnya.Ia mengatakan, total seluruh anggaran pembangunan tol Rp13 triliun. Proses pembangunan dilakukan sejak 2007, diawali proses pembebasan lahan pada tahun tersebut.Basuki menuturkan, Tol Trans Jawa memiliki panjang 1.167 kilometer dan menghubungkan Merak hingga Banyuwangi. Tol Trans Jawa dibutuhkan untuk mengurangi biaya logistik dan meningkatkan kelancaran hingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.Presiden Joko Widodo hari ini telah meresmikan ruas Tol Colomadu-Sragen sepanjang 35 kilometer. Tarif tol pun telah ditetapkan.Direktur Utama PT. Jasamarga Solo Ngawi David Wijayatno membenarkan pihaknya telah mengantongi Surat Keputusan Menteri PU PR mengenai tarif."Baru ruas Colomadu-Sragen yang tarifnya sudah ditetapkan," kata dia.Surat Keputusan Menteri PU PR bernomor 388 tahun 2018 itu dikeluarkan pada 8 Juni 2018. Mengacu surat tersebut, tarif digolongkan menjadi tiga golongan.Kendaraan golongan satu berupa kendaraan roda empat kecil, minibus hingga bus dikenai tarif Rp1.000 per kilometer. "Jadi misal golongan satu melintasi ruas ini maka dikenai Rp35 ribu," ujar dia.Kendaraan golongan dua (truk dengan dua gandar) serta golongan tiga (truk dengan tiga gandar) dikenai Rp1.500 per kilometer. Sedangkan golongan empat (truk dengan empat gandar) dan golongan lima (truk dengan lima gandar) dikenai Rp2.000 per kilometer.(LDS)