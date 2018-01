Petani di Pekalongan Kesulitan Pupuk

Pekalongan: Petani padi di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk pada musim tanam kali ini. Padahal sejumlah petani sudah mendapatkan kartu tani. Namun, kartu tidak menjamin kemudahan untuk mendapatkan pupuk.



Yono, salah satu petani dari Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, mengatakan, pada musim tanam kali ini dirinya mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi di wilayahnya. Pupuk tersebut di antaranya adalah pupuk jenis Urea dan Phonska.

"Harga pupuk masih tetap, namun pasokan di beberapa toko pertanian atau toko pupuk tidak ada," katanya, Selasa, 30 Januari 2018.Menurutnya, demi untuk mendapatkan pupuk, dia terpaksa mencari pupuk ke daerah lain. Namun, lagi-lagi Yono harus gigit jari. Pasalnya, jika ada persediaan, belum tentu penjual mau melayani, karena setelah ada kartu tani, mereka menjual sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di masing-masing wilayah."Kalau kebutuhan pupuk tidak bisa dipenuhi dengan baik, maka pertumbuhan tanaman padi jadi kurang bagus, hasilnya juga tidak bisa tidak maksimal," tambahnya.Dikatakan, untuk harga pupuk bersubsidi jenis Phonska Rp250 ribu per kuintal, Urea Rp190 ribu per kuintal, dan TS sekitar Rp250 per kuintal."Selain pupuk bersubsidi, pupuk nonsubsidi pun kami kesulitan mencarinya," ujarnya.Kata Yono, ia terpaksa mengurangi jumlah pupuk saat memupuk tanaman padi miliknya. Normalnya, dalam satu hektare lahan pertanian, ia membutuhkan 4 kuintal pupuk. Namun, sekarang dia terpaksa mengurangi jumlah pupuk, agar bisa merata."Terpaksa dikurangi. Imbasnya, pertumbuhan tanaman padi jadi terganggu, gak bisa subur," ungkapnya.Keluhan serupa juga diutarakan petani di Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa. Kepala Desa Bondansari, Wasud mengaku walaupun petani saat ini sudah memiliki kartu tani, tapi tetap saja kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi."Mending seperti dulu tidak ada kartu tani tapi untuk mendapatkan pupuk lebih mudah," pungkasnya.(ALB)