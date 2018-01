Kepulauan Karimunjawa Krisis BBM

Jepara: Sejak sepekan terakhir stok bahan bakan minyak (BBM) semua jenis di SPBU Karimunjawa habis. Tak pelak, kondisi itu membuat masyarakat kelabakan. Ratusan nelayan pun tak dapat melaut.



Sekretaris Camat Karimunjawa Nor Sholeh menyampaikan, pengiriman BBM ke Karimunjawa terakhir 13 Januari 2018. Kemudian, pada 18 Januari 2018, semua jenis BBM di SPBU habis. Sejak sepekan lalu, BBM sudah habis di tingkat pengecer.

“Kondisi riil di SPBU memang habis karena droping terakhir 13 Januari,” ujar Nor Sholeh, Selasa 30 Januari 2018.Nor Sholeh melanjutkan, sejatinya Pertamina sudah berencana melakukan pengiriman BBM pekan lalu. Hanya saja kondisi gelombang laut tinggi, kapal pengangkut BBM tidak diizinkan berlayar.“Saat ini BBM sudah di atas kapal hanya saja tidak berani berlayar karena kondisi cuaca buruk,” kata Nor Sholeh.Krisis BBM tidak hanya di Pulau Karimun Besar, tapi juga terjadi di pulau-pulau berpenghuni lainnya. Itu seperti Pulau Kemujan, Pulau Parang, dan Pulau Nyamuk.“Tidak hanya BBM, gas juga sudah langka. Kemarin ada nelayan Batulawang (Pulau Kemujan) datang dari Jepara membawa BBM 2 jerigen langsung habis,” ungkap Nor Sholeh.Dampak krisis BBM juga dirasakan nelayan. Ratusan nelayan Karimunjawa tak dapat melaut.Nelayan Kemujan, David Burhan mengungkapkan, meski gelombang laut tinggi nelayan tradisional masih berani berlayar. Itu sebabnya dia meminta pemerintah mengizinkan kapal tradisional berlayar untuk mengangkat BBM pada kondisi cuaca tertentu.“Musim kayak gini jangan kaku. Musim seperti ini yang berani menyebrang kapal kayu dan buat masyarakat kapal kayu itu pahlawan. Semua kebutuhan mereka (kapal kayu) yang mengangkut,” kata David.(ALB)