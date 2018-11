Mahasiswa UGM Korban Pemerkosaan Sudah Aktif Kuliah

Yogyakarta: Kondisi psikologi N, mahasiswi UGM korban pemerkosaan telah membaik. N sudah kembali mengikuti civitas academica meski terkadang masih trauma. Ia juga sudah mau membuka diri berkomunikasi dengan pihak kampus.



Erwan Agus, Dekan Fisipol UGM menjelaskan penyitas saat ini sedang menyusun skripsi. "Sudah bisa berkomunikasi dengan baik walau kondisi (psikisnya) up and down ," ujar Erwan usai bertemu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Gedung Fisipol UGM Yogyakarta, Senin 12 November 2018.

Setahun usai peristiwa pemerkosaan terjadi, UGM masih melakukan pendampingan untuk menyembuhkan psikologi korban. Beberapa dosen dan teman-teman penyitas diminta untuk menemani dan memantau kondisi psikologinya.Korban juga masih didampingi oleh Rifka Anisa, lembaga yang menangani kekerasan pada perempuan dan anak-anak untuk mencari keadilan."Jadi saat korban down, ia bisa istirahat dan ada dosen serta teman-temannya yang mendampingi," kata dia.Selain itu tim rektorat turut menerjunkan psikolog untuk mendampingi penyembuhan psikologi penyitas.Sementara itu Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo mengatakan pihaknya sudah berkordinasi dengan pihak dekenat untuk bisa bertemu langsung dengan penyitas. Pasalnya LPSK ingin mendengar langsung kronologi peristiwa serta memberikan perlindungan hukum pada N.(ALB)