Pakan Ayam Naik, Peternak Ayam di Jateng Terancam Rugi

Semarang: Bahan baku pakan ayam yaitu jagung naik hingga sekitar 20 persen, efeknya para peternak ayam petelur di Jawa Tengah mulai kalang kabut dan terancam mengalami kerugian.



Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Petelur Nasional Jawa Tengah, Suwardi mengatakan, harga jagung sebagai bahan baku pakan ayam sejak awal bulan September melonjak, dari harga Rp4.000 menjadi Rp5.000 perkilogram.

"Belum tahu secara pasti. Tapi diperkirakan ada kerugian besar. Karena kami selama ini mengandalkan jagung," kata Suwardi saat dihubungi, Kamis, 27 September 2018.Baca: Peternak Ayam Kelimpungan Harga Pakan Naik Suwardi menjelaskan, selain jagung bahan baku untuk ayam petelur yaitu Day Old Chick (DOC) dan kedelai juga mengalami kenaikan hampir 100 persen. "Yang awalnya cuma Rp5.500 sekarang menjadi Rp10.000. Jelas ini sangat memberatkan kami karena justru menanggung kerugian besar," jelas Suwardi.Suwardi meenjelaskan, lonjakan harga pakan dipicu adanya kelangkaan jagung yang terjadi sejak Juli lalu. Ia memperkirakan hasil panen jagung tidak sepadan dengan kebutuhan para peternak ayam petelur untuk mencukupi permintaan pasar.Suwardi kembali mengatakan, penjualan juga mengalami masa paceklik, yaitu pembeli mengalami penurunan, padahal stok melimpah."Apalagi pas Muharam kemarin antara persediaan dengan permintaan pasarnya tidak seimbang. Akibatnya, dari kondisi itu membuat harga ayam petelur hidup turun drastis," tandas Suwardi.Saat ini harga telur ayam mengalami penurunan karena pengaruh tahun baru islam, 1 Muharam. Kemudian, saat ini produksi telur ayam di Jawa Tengah mencapai 1.200 ton per hari. Sedangkan kebutuhan jagung 1.450 ton per hari dengan total populasi ayam petelur 29.500.000 ekor.(DEN)