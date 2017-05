Bulog Luncurkan Gerakan Stabilisasi Pangan di Tegal

Metrotvnews.com, Tegal: Jelang bulan Ramadan, sejumlah harga kebutuhan bahan pokok sudah mulai naik di pasaran. Mulai dari beras, minyak goreng, daging, dan beberapa komoditi lainnya. Upaya menstabilkan harga itu, Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) IV Pekalongan melakukan gerakan stabilisasi pangan (GSP).



Rencananya, GSP ini akan dilaksanakan selama sepekan ke depan. Diawali dari Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Brebes, hingga ke Pekalongan dan Batang.



"Untuk hari ini, kami mobile (keliling) di Pasar Pagi Kota Tegal, Pasar Trayeman Slawi, dan Pasar Sumur Panggang, serta Kaligangsa," kata Kepala Bulog Sub Divre IV Pekalongan, Muhson, di Tegal, Rabu, 17 Mei 2017.



Dalam GSP itu, Muhson mengaku akan menjual beras, minyak goreng, daging, dan gula pasir dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET). Misalnya, gula pasir yang biasanya dijual Rp12.500 per kilogram (kg), pihaknya hanya menjual Rp11.900.



Menurutnya, harga itu juga bisa lebih murah ketika belinya dengan partai besar. Minimal kemasan 50 kg harganya bisa mencapai Rp11.300 per kg. Sedangkan untuk beras premium, pihaknya menjual Rp9.600 per kg dengan kemasan 5 kg. Sementara jika kemasan 25 kg, harganya bisa lebih murah yakni Rp9.400 per kg.



"Kalau di pasaran, harganya bisa melebih dari itu," ucapnya.



Untuk komoditi lainnya, Muhson mengaku juga menjual daging. Harganya hanya Rp78 ribu per kg. Sedangkan harga di pasaran, lebih dari Rp80 ribu per kg. Menurut Muhson, upaya menyukseskan gerakan stabilisasi pangan, pihaknya sudah menyiapkan stok beberapa komoditi.



Untuk minyak goreng, stoknya sekitar 5400 liter. Kemudian daging 800 kg, gula 1400 ton, dan beras jumlahnya mencapai ribuan ton. "Kita juga nyetok bawang merah dan bawang putih," sambungnya.



Muhson menambahkan, selain melakukan mobile ke pasar-pasar tradisional, pihaknya juga membuka stan Rumah Pangan Kita (RPK). Rumah itu juga untuk menstabilkan harga beberapa komoditi yang kian melambung tinggi. Jumlah RPK yang sudah terdaftar, sebanyak 10 titik. Lokasinya tersebar di berbagai kota dan kabupaten di wilayah kerjanya.



"Harga di RPK lebih murah dari harga pasaran," pungkasnya.



(RRN)