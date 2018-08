Penegakan Hukum di Indonesia Dinilai Lebih Baik

Semarang: Komisi Antarpemerintah Negara Anggota ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) berkomitmen mengkampanyekan anti kekerasan dan pemberantasan tindak penyiksaan terhadap narapidana. AIHCR pun mendesak aparat menindak para tersangka.



Wakil Indonesia untuk AICHR Dinna Wisnu mengungkapkan proses penegakan hukum di Indonesia terbilang cukup bagus dari pada negara anggota ASEAN lainnya.

"Ternyata penegakan hukum kita lebih baik. Di sini kita saling berbagi, yang dibahas adalah teknik-teknik penyidikan dan pelayanan lapas dengan tanpa kekerasan. Proses hukum terkadang tidak sesuai, dan seringkali kekerasan dan penyiksaan dilakukan," kata Dinna di sela-sela AICHR Capacity Building Workshop on Article 14 of Asean Human Right Deklaration di Hotel Aston Semarang, Rabu 15 Juli 2018.Acara tersebut dihadiri 8 negara ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.AICHR merupakan salah satu badan di ASEAN yang mengurusi hak asasi manusia. Badan tersebut dibentuk dari tahun 2009 dan dikuti oleh seluruh anggota Negara ASEAN.Dinna menjelaskan dalam pertemuan tersebut terbangun komunikasi yang positif antar peserta terutama masing-masing negara dalam memperbaiki peraturan Perundang-undangan dan SOP penegakan Hukum."Isu HAM saat Penangkapan, investigasi dan pemasyarakatan dibahas secara khusus. Belum ada standar perlakuan narapidana karena kondisi lapas yang berbeda-beda di setiap negara," ujarnya.Kasubag Operasi Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, AKBP, Muslimin Ahmad mengungkapkan acara tersebut memberikan manfaat bagi para penegak hukum"Manfaatnya bagi kami penegak hukum. Ada masukan teknik menegakan hukum dengan anti penyiksaan. Bagaimana memberlakukan tersangka dan saksi," ucapanya.Ia menuturkan, kepolisian saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi sesui prosedur yang berlaku."Dalam proses pelayanan kepolisian sudah di atur di Peraturan Kepolisian yang mengatur beberapa level untuk menyelidiki teroris. Dari Perkataan, Tindakan tangan kosong, dan Peralatan. Namun hanya pada tersangka yang membahayakan, hal tersebut dilakukan untuk melindungi seorang polisi itu sendiri," jelasnya.Sementara itu Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, Lilik Sujandi mengaku, penempatan orang ditahanan menjadi narapidana menjadi konsentrasi pemerintah saat ini."Yaitu memperlakukan secara manusiawi sesuai Undang-Undang HAM Internasional. Kami pastikan direktorat Lapas dapat menerima pengaduan secara online, jika terjadi kekerasan kepada narapidana, jika terjadi oknum lapas akan diserahkan kepada penagak hukum, dan penjaga lapas juga bisa menjadi narapidana," bebernya.Ia menegaskan, narapidana tidak boleh mendapatkan tindakan kekerasan karena melanggar tata tertib. Namun, diberikan hukuman bersifat pembinaan dari tidak disiplin menjadi disiplin."Kita mengakui terdapat kasus-kasus dan problem over kapasitas. Maka menghambat pelayanan di Lapas," tegasnya.(RRN)