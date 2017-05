Dua Pekan Jelang Ramadan, Harga Bawang Putih Naik 50 Persen

Metrotvnews.com, Pekalongan: Harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional di Pekalongan, Jawa Tengah, naik hingga 50 persen. Kenaikan harga terjadi dalam dua pekan menjelang Ramadan.



Pantauan Metrotvnews.com di Pasar Kesesi, harga bawang putih kualitas super naik dari Rp40 ribu menjadi Rp60 ribu per kilogram. Sementara harga bawang putih biasa naik dari Rp38 ribu menjadi Rp50 ribu per kg.

“Kalau pasokannya normal, jumlah pembeli juga masih tetap, stabil, ” kata Tuti, pedagang di Pasar Kesesi, Selasa 16 Mei 2017.Harga bawang merah juga naik. Semula harganya Rp25 ribu untuk kualitas super naik menjadi Rp40 ribu per Kg. Sedangkan harga bawang merah kualitas biasa naik dari Rp20 ribu menjadi Rp35 ribu per kg.Kenaikan harga juga terjadi pada cabai merah besar dari Rp20 ribu menjadi Rp40 ribu per kg. Cabai keriting merah naik dari Rp20 ribu menjadi Rp35 ribu per kg."Sedangkan cabai rawit merah masih bertahan di harga Rp60 ribu per kg” ujar Tuti.Pedagang di Pasar Wiradesa pun mengungkapkan hal senada. Ningsih, pedagang, mengaku harga bawang putih tembus Rp55 ribu per kg. Semula harganya hanya Rp35 ribu per kg.“Bawang putih naik sudah seminggu terakhir, sebelumnya Rp35 ribu/kg. Kalau bawang merah sebelumnya Rp28 ribu per kg” ungkapnya.Sedangkan untuk sayuran seperti wortel juga mengalami kenaikan hingga Rp11 ribu/kg dari harga semula Rp8 ribu per kg.(RRN)